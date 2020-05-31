Песков надеется на снятие ограничений в Москве к параду Победы

Перенесенный из-за распространения коронавируса парад Победы пройдет в Москве в среду, 24 июня. По традиции президент России Владимир Путин и приглашенные главы других государств будут находиться на трибуне.

Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств», — уточнил он.

При этом Песков рассчитывает на то, что ко времени празднования 75-летия победы введенные из-за коронавируса ограничения в столице снимут.

«Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется», — пояснил он.

В минувшую пятницу стало известно, что президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. В этот день на Красной площади в Москве пройдет парад Победы. В 22:00 российских городах запустят салюты.

После утверждения новой даты проведения парада Россия повторно отправила приглашения главам других государств. Свой визит подтвердили руководители Абхазии, Молдавии, Казахстана, Палестины, Южной Осетии, Киргизии и Сербии.