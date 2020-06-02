Парад Победы-2020 частично повторит шествие 1945 года

Парад Победы на Красной площади начнется около 10:00 24 июня. Торжество продлится приблизительно 1,5 часа и повторит некоторые элементы самого первого празднования.

Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Салюков отметил, что во время парада в честь 75-летия со Дня Победы используют некоторые элементы торжественного шествия, которое состоялось на Красной площади в 1945 году. К примеру, современный парад откроет «Юбилейный встречный марш», который прозвучит в самом начале. Вечером планируют провести «аналогичный салют».

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что в параде будут участвовать 64 тысячи человек, 1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов. Привлекать будут только тех военных, у кого нет признаков коронавируса, а также тех, кто имеет иммунитет к новому типу инфекции. Тем, кого отобрали для торжественного смотра войск, запретят любые контакты с посторонними.

Парад в честь 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне должен был пройти 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на более позднюю дату. Когда ситуация с распространением нового типа инфекции стабилизировалась, президент Владимир Путин объявил новую дату торжества — 24 июня. Этот день решено сделать выходным.