Никаких контактов и признаков инфекции. Шойгу рассказал о подготовке военных к параду Победы

В парадах Победы в России привлекут военных с иммунитетом к коронавирусу и без признаков заболевания. Тем, кого отобрали для торжественного смотра войск, запретят любые контакты с посторонними.

«К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Требую исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам», — объявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании, его цитирует РИА «Новости».

Глава Минобороны объявил, что 24 июня парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил. В них примут участие 64 тысячи человек, 1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов.

Главный парад пройдет на Красной площади. В нем, по словам Шойгу, задействуют около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников учебных заведений и юнармейцев.

Министр обороны также рассказал, что Россия пригласила поучаствовать в параде Победы на Красной площади расчеты 19 стран.

Парад Победы пройдет 24 июня. Его перенесли с 9 мая из-за эпидемии коронавируса.