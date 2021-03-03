Два всплеска магнитной бури произошло 3 марта

В ночь на 3 марта произошло сразу два всплеска магнитной бури. Геомагнитная активность была зафиксирована с 03:00 до 06:00.

Ученые предполагали, что во второй половине ночи никаких бурь быть не должно, а магнитосфера Земли должна быть спокойной. Об этом сообщили РИА «Новости» специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Предыдущая магнитная буря была зарегистрирована 1 марта, ее квалифицировали как умеренную и отнесли ко второму уровню.

Классификация магнитных бурь состоит из пяти уровней. Слабая буря может вызвать небольшие сбои в работе энергосистем, а мощные провоцируют нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем.

Ранее руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова Вячеслав Буров пояснил, какие группы людей больше всего подвержены влиянию магнитных бурь. Геомагнитную активность чаще ощущают больные люди с ослабленным иммунитетом, а также жители заполярных зон на севере и юге.