Магнитная буря произошла в атмосфере Земли

На Земле прошла умеренная магнитная буря. Она началась в 06:00 по московскому времени и закончилась через три часа. Об этом сообщил сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

«За последние 24 часа произошли следующие магнитные бури: магнитная буря уровня G2 (умеренная) с 06:00 по 09:00», — говорится в сообщении ученых.

Источник фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН

Буря произошла после слабой вспышки на Солнце накануне. Ученые предположили, что геомагнитное поле Земли будет волноваться с вероятностью 10%. В классификации магнитных бурь пять уровней. Слабая может вызвать незначительные сбои в работе энергетических систем и повлиять на миграцию птиц и животных. Более сильные бури нарушают работу коротковолновой связи навигационных систем и провоцируют сбой напряжения в промышленных сетях.

В конце января заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что во время повышенной солнечной активности метеочувствительные люди могут испытывать недомогание.