Эксперт рассказал, какие люди чаще страдают от метеозависимости
Руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова Вячеслав Буров пояснил, какие группы людей больше всего подвержены влиянию магнитных бурь. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.
По словам Бурова, внешнее воздействие магнитных бурь ощущают больные люди с ослабленным иммунитетом, а также жители заполярных зон на севере и юге.
«Если же человек абсолютно здоров, то он не должен ничего ощущать», — добавил эксперт.