Специалист объяснил, как магнитная буря отразится на состоянии людей

Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович объяснил, как магнитная буря, которая наступит 1 марта, отразится на состоянии жителей Земли, сообщил телеканал «Звезда».

«Есть небольшая магнитная буря, второго уровня из пяти, где пять — самый сложный. Связанная с приходом так называемой быстрой струи солнечного ветра», — отметил специалист.

Уточняется, что вероятность развития этого явления составляла всего 10%, поэтому буря стала неожиданностью для ученных. Петрукович пояснил, что из-за нее «будут повышенные полярные сияния в северных районах». При этом большинство землян никак не ощутят возмущение геомагнитного поля.

По словам Петруковича, классификация магнитных бурь состоит из пяти уровней. Слабая буря может вызвать небольшие сбои в работе энергосистем, а мощные провоцируют нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем. Бурю, которая придет 1 марта, отнесли ко второй группе.

Ранее синоптики рассказали, что во второй декаде апреля ожидается повышение среднесуточной температуры выше +5 градусов. В этот период придет фенологическая весна, и снег в Москве окончательно растает.