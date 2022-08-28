Дугин заявил, что его дочь убили враги России

Журналистку и политолога Дарью Дугину убили враги России, заявил ее отец, философ Александр Дугин. Об этом он рассказал в фильме Первого канала, посвященном жизни и смерти Дарьи.

«Ее убили не ее враги, а враги всех нас, нашей страны, нашей духовности, нашей той [русской] цивилизации. Они били-то в символ, они били-то в свет, в русский свет», — заявил Дугин.

Дугину убили за «русскую идею», за идею религиозную, православную, державную, отметил ее отец. Дугин не считает, что убийца целился в него, хотя такая версия существует.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве машины, в которой она возвращалась с фестиваля «Традиция». Автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа.

Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство, затем произошло возгорание машины. Друзья погибшей считают, что ее убили за профессиональную деятельность — журналистка поддерживала ЛНР и ДНР и не раз приезжала в Донбасс.