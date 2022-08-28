«За русскую идею». Отец журналистки Дугиной рассказал, почему убили его дочь
Политолог Дугин заявил, что его дочь убили «за русскую идею»
Журналисту Дарью Дугину убили за «русскую идею», рассказал ее отец, политолог Александр Дугин в рамках документального проекта Первого канала. Фрагмент заявления опубликовал Telegram-канал Ura.ru.
У политолога поинтересовались, за какую идею убили журналистку.
«За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную», — ответил Александр Дугин.
В съемках передачи участвовала и мать погибшей — Наталья Мелентьева.
«Если идеи артикулируются, если они „парят“, то по авторам этих идей, по носителям этих идей, точнее, наносится удар», — добавила она.
Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Подмосковье. Злоумышленники подложили в ее машину взрывное устройство и дистанционно привели его в действие. ФСБ раскрыла преступление. По данным силовиков, исполнительницей убийства является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк.. После случившегося она уехала в Эстонию.
В воскресенье австрийская пресса заявила о смерти предполагаемой убийцы Дугиной. По информации журналистов, тело украинки нашли с ножевыми ранениями.