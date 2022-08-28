«За русскую идею». Отец журналистки Дугиной рассказал, почему убили его дочь

Журналисту Дарью Дугину убили за «русскую идею», рассказал ее отец, политолог Александр Дугин в рамках документального проекта Первого канала. Фрагмент заявления опубликовал Telegram-канал Ura.ru.

У политолога поинтересовались, за какую идею убили журналистку.

«За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную», — ответил Александр Дугин.

В съемках передачи участвовала и мать погибшей — Наталья Мелентьева.

«Если идеи артикулируются, если они „парят“, то по авторам этих идей, по носителям этих идей, точнее, наносится удар», — добавила она.

Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Подмосковье. Злоумышленники подложили в ее машину взрывное устройство и дистанционно привели его в действие. ФСБ раскрыла преступление. По данным силовиков, исполнительницей убийства является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк.. После случившегося она уехала в Эстонию.

В воскресенье австрийская пресса заявила о смерти предполагаемой убийцы Дугиной. По информации журналистов, тело украинки нашли с ножевыми ранениями.