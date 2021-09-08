Тело погибшего главы МЧС Зиничева доставили в Москву

Тело главы МЧС России Евгения Зиничева, погибшего во время учений в Норильске, доставили спецбортом в Москву. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет с телом Зиничева приземлился в аэропорту «Внуково».

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в среду, спасая 63-летнего режиссера Александра Мельника, который работал на месте межведомственных учений в Норильске. Документалист подбирал локации для съемок нового фильма. Они с Зиничевым стояли у обрыва, когда Мельник вдруг поскользнулся и упал. Зиничев бросился его спасать и прыгнул за ним в воду, но разбился о камень. Оба погибли.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он возглавил МЧС в 2018 году.

Президент РФ Владимир Путин ранее направил родным погибшего главы МЧС телеграмму, выразив глубокие соболезнования в связи с гибелью Зиничева. Глава государства назвал его верным другом и профессионалом. Российский лидер заявил, что для него это невосполнимая утрата.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и являлся в жизни.