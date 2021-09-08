«Погиб как настоящий спасатель». Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни. Его процитировало РИА «Новости».

«Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни», — сказал Шойгу.

Министр сказал, что коллегам будет очень его не хватать. Они запомнят его таким, каким он был многие годы служения стране.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в среду на учениях, пытаясь спасти 63-летнего кинорежиссера Александра Мельника, который оступился и сорвался вниз. Режиссер прибыл на место проведения межведомственных учений, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма. Он планировал снять картину, посвященную развитию Арктики и Северного морского пути.

Маргарита Симоньян ранее рассказала, что Зиничев прыгнул с обрыва в воду за оператором. Глава МЧС погиб, разбившись о камень. Оператор, которого он хотел спасти, тоже не выжил.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президента и Зиничева связывали многие годы совместной работы.