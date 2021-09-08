Евгений Зиничев погиб как истинный спасатель. Он был человеком дела

В Красноярском крае погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Он служил на флоте, охранял президента и прославился самой короткой пресс-конференцией. При этом генерал всегда оставался человеком дела и настоящим офицером. Как настоящий герой, Зиничев без раздумий бросился спасать человека, что и стоило ему жизни.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября под Норильском, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, который искал места съемок для своего нового фильма. Документалист поскользнулся и сорвался со скалы, генерал мгновенно бросился на помощь. Он прыгнул в воду и разбился о выступавший камень. Александр Мельник также погиб.

В Красноярский край Евгений Зиничев прибыл на учения МЧС. Спасатели на практике отрабатывали сценарии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: пожар на судне с химически опасными веществами, разлив нефти в акваторию Енисея, взрыв резервуара с нефтепродуктами и природный пожар в тундре.

Вместе с генералом на учения по защите территорий Арктической зоны России прилетел и губернатор Александр Усс. На своей странице в соцсети Усс выложил последние снимки Зиничева.

Дорога в министры

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После школы будущий генерал отслужил на Северном флоте на Новой Земле. После демобилизации вступил в КПСС и поступил на службу в Комитет государственной безопасности СССР. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны Российской Федерации.

После 1994 года Зиничев поступил в Институт бизнеса и права, окончив сразу два факультета — экономический и «финансы и кредит». Он работал в Центральном аппарате ФСБ России и прошел путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления. С 2006 года состоял в личной охране Службы безопасности президента РФ, сопровождая его в рабочих поездках.

До 2015 года Евгений Зиничев прошел курс переподготовки в Военной академии Генерального штаба ВС РФ и работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. В июне 2015 года стал начальником управления ФСБ России по Калининградской области, а через год был назначен исполняющим обязанности губернатора региона.

В это время Зиничев прославился самой краткой пресс-конференцией — она длилась всего 49 секунд, рассказал сайт Rugrad.eu. За это время он успел ответить на два вопроса о приоритетах своей работы и кадровых назначениях. Через 70 дней он ушел с этой должности в отставку в связи с семейными обстоятельствами.

В октябре 2016 года его назначили заместителем директора ФСБ России и присвоили звание генерал-лейтенант. В 2018 году Владимир Путин назначил Евгения Зиничева министром МЧС и присвоил звание генерала-полковника. В 2020 году Зимин стал генералом армии.

Память о настоящем офицере

Коллеги Евгения Зиничева тепло вспоминают генерала и считают его примером и образцом личного мужества. Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Он направил телеграмму соболезнования родным и близким министра.

Сенатор Владимир Джабаров сказал, что Зиничев был достойным человеком, офицером и генералом, который всю свою жизнь посвятил служению Родине.

Секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак выразил соболезнования родным, близким и коллегам Зиничева, а также назвал его смерть огромной потерей для МЧС и страны. Турчак отметил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель.

Соболезнования также выразили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы Иван Сухарев и многие другие. Все отмечали мужество генерала, его способность быстро прийти на выручку, самоотверженность и преданность делу.