«Скорую вызывали, очень плохо себя чувствует», — заявила женщина. Также он добавила, что постоянно видит медиков около дома, а Ефремов «переживает» и «ко всему готов».

«Я думаю, он этого не перенесет», — уточнила Моисеева, имея в виду, что артист не в состоянии справиться со сложившейся ситуацией.

Ранее адвокат Ефремова Елизавета Шайгородская сообщила, что ее клиент не пьет и «соблюдает установленные законом правила». Также она добавила, что «со здоровьем у него все в порядке, от врачей он отказывается».

Также актер записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, который погиб в ДТП по его вине. Артист пообещал оказать помощь, если «ее примут». Он также сказал, что готов понести наказание, а ДТП назвал «непростительным».

Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский рассказал, что «семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми».