«Не пьет и отказывается от врачей». Адвокат Михаила Ефремова рассказал о его состоянии

Адвокат Елизавета Шайгородская сообщила «360», что ее клиент актер Михаил Ефремов сейчас не пьет и соблюдает определенные правила.

«Он находится под домашним арестом и, разумеется, соблюдает установленные законом правила. Ему нельзя выходить, пользоваться связью. Конечно, Михаил Олегович сейчас не употребляет спиртное. Со здоровьем у него все в порядке, от врачей он отказывается», — сообщила Шайгородская.

Отвечать на вопрос, как изменилось отношение Ефремова к спиртному после аварии, она отказалась.

В отношении Михаила Ефромова было заведено два уголовных дела после смертельного ДТП, в результате которого 8 июня погиб водитель грузового автомобиля Сергей Захаров. Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии актер был пьян. Ефремов находится под домашним арестом до 9 августа.