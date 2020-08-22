Дочь Ефремова высказалась о замене отцом адвокатов

Во время заседания суда Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его коллеги. Дочь актера Анна-Мария прокомментировала решение своего отца в соцсети.

«Ну наконец-то, гспд (Господи — прим. ред.)», — написала девушка в Twitter.

Ранее Ефремов заявил, что отказывается от услуг своих адвокатов. При этом Пашаев вместе с партнером будут теперь консультантами актера. Свое решение Ефремов обосновал тем, что над его защитой и свидетелями посмеиваются во время заседаний суда.

Следующее слушание должно пройти в Пресненском суде Москвы 24 августа. До этой даты у Ефремова есть время найти нового правозащитника. Как пояснил «360» адвокат Тимур Маршани, слушание могут отложить. В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский отметил, что артист специально затягивает рассмотрение дела.

В начале июня Михаил Ефремов врезался на большой скорости в фургон доставщика Сергея Захарова. Мужчина скончался от травм в реанимации. Самого актера отправили под домашний арест и начали судебные разбирательства.