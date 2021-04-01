Добровинский предложил наказать виновника нового ДТП на Садовом кольце как Ефремова

Виновник ДТП на Садовом кольце в Москве должен получить наказание аналогичное тому, которое дали актеру Михаилу Ефремову. Своим мнением с «360» поделился адвокат Александр Добровинский.

«Наказание должно быть аналогично тому, которое получил Ефремов», — заявил юрист.

Добровинский готов представлять интересы потерпевшей стороны.

«В том случае, если потерпевшая или ее представители обратятся ко мне, чтобы я представлял их интересы, то я уже проконсультировался с командой, с которой работал на деле Ефремова. Все дали свое согласие», — заявил адвокат.

Кроме того, к команде присоединится и адвокат Татьяна Головкина, которая представляла другую часть семьи погибшего в аварии с Ефремовым Сергея Захарова, допустил Добровинский.

«Мы сегодня очень плодотворно вместе сотрудничаем. Так что команда будет та же», — подытожил юрист.

Массовая авария произошла 1 апреля на Новинском бульваре в центре столицы. Audi, за рулем которой, по сообщениям СМИ, сидел блогер Эдвард Бил, выскочил на встречку. В ДТП попали пять машин. От Volkswagen Polo осталась груда металла. По данным источника ТАСС, иномаркой управляла консультант Госдумы Мария Артемова. Она лежит в реанимации в тяжелом состоянии.

В крови блогера Эдварда Била не обнаружили следов алкоголя. Команда блогера продолжила рекламировать ставки в Telegram после происшествия и зарабатывать.