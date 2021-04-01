СМИ: консультант Госдумы пострадал в ДТП с участием Эдварда Била

В ДТП с участием машины Эдварда Била на Садовом кольце в центре Москвы пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Она сидела за рулем Volkswagen.

«По предварительным данным, за рулем попавшего в ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве автомобиля Volkswagen находилась Мария Артемова. Она работает консультантом Госдумы», — сказал источник агентства.

Женщина лежит в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным источника, стаж вождения 40-летней пострадавшей — около 10 лет. В момент аварии она возвращалась домой с работы.

Авария произошла днем 1 апреля. Эдвард Бил, который управлял Audi, стал участником аварии на Новинском бульваре. В ДТП попали пять машин. Volkswagen Polo Артемовой превратился в металлолом. Пострадавшую увезли в больницу со множеством травм. Супруг пострадавшей заявил, что виноватых необходимо привлечь к ответственности». А адвокат Александр Добровинский согласился представлять интересы пострадавшей в ДТП с блогером.

Эдварда Била привезли в следственный отдел полиции. «360» ведет прямую трансляцию от здания УВД по ЦАО.