Telegram-канал от имени Эдварда Била стал рекламировать ставки после ДТП с блогером на Садовом кольце

Блогера Эдварда Била привезли в полицию после массовой аварии на Новинском бульваре, а команда канала, который ведется от имени блогера, стала рекламировать ставки в Telegram после случившегося и зарабатывать. В одном из постов предложили посмотреть доказательство его невиновности.

«360» связался с администратором одного из каналов, но тот не стал ничего рассказывать о блогере и предложил подписаться и ждать новостей.

Источник фото: телеканал «360»

1 апреля в районе 12:00 Эдвард Бил, известный своими пранками, стал участником аварии на Новинском бульваре. В ДТП попали пять машин. Блогер на Audi влетел в Volkswagen Polo, которым управляла женщина. Пострадавшую увезли в больницу со множеством травм.

Ее муж Константин рассказал «360», что врачи уже сделали две операции. Впереди еще несколько. Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Он добавил, что «пока очень плохо».

Бил прошел медицинское освидетельствование. Его привезли в следственный отдел УВД по ЦАО, откуда «360» ведет трансляцию.