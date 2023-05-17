Эксклюзив 17 мая 2023, 17:02 «Для скорейшего восстановления». Прилепину предстоит еще одна операция Пресс-служба писателя Захара Прилепина сообщила, что публицисту сделают еще одну операцию РИА «Новости»

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Писателю Захару Прилепину проведут еще одну операцию. Такое решение приняли после консультации с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами. Об этом «360» сообщили в пресс-службе публициста.

Пока состояние Прилепина остается стабильным. Операция необходима «для скорейшего восстановления».

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«До оперативного вмешательства Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии», — рассказали редакции.

Машина Захара Прилепина взорвалась на трассе Нижегородской области 6 мая. Писателя сильно ранило, к счастью, он остался жив. Погиб при взрыве его друг — боец Александр Шубин. Соратнику Прилепина посмертно присвоили орден Мужества.

Покушение на публициста подготовили украинские спецслужбы, которые привлекли к преступлению несколько человек. Правоохранители задержали исполнителя.

Личности всех соучастников в покушении на Захара Прилепина устанавливает Следком России. Стало известно, что тайник с боеприпасами, которые использовали для подрыва машины, располагался в Московской области.