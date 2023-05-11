11 мая 2023, 14:43
Погибший соратник Прилепина получил орден Мужества посмертно
Погибший при покушении на Прилепина боец Александр Шубин посмертно получил орден Мужества
Орден Мужества посмертно присвоили бойцу батальона «Оплот» Росгвардии Александру Шубину. Он погиб при покушении на своего друга и писателя Захара Прилепина. О награждении сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу общественного деятеля.
«Шубину присвоили орден Мужества», — заявили в пресс-службе.
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Гражданская панихида с погибшим бойцом прошла в четверг, 11 мая, в зале прощания в крематории Нижнего Новгорода в закрытом режиме. Возле гроба Шубина, кроме фотографии, установили табличку с его медалями «За ратную доблесть» и «Участник боевых действий».
Как сообщила супруга пережившего покушения писателя Мария Прилепина в беседе с «360», Шубина также представили к ведомственной награде Росгвардии.
Машина писателя Захара Прилепина взорвалась на нижегородской трассе в минувшую субботу, 6 мая. При теракте погиб его друг Александр Шубин, который находился на пассажирском сиденье. Полицейские оперативно задержали причастного к покушению. Им оказался уроженец Украины. Ему предъявили обвинение в теракте и незаконном обороте взрывчатки.
Награды
Покушение на Захара Прилепина
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