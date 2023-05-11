Общество 11 мая 2023, 14:43 Погибший соратник Прилепина получил орден Мужества посмертно Погибший при покушении на Прилепина боец Александр Шубин посмертно получил орден Мужества РИА «Новости»

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Орден Мужества посмертно присвоили бойцу батальона «Оплот» Росгвардии Александру Шубину. Он погиб при покушении на своего друга и писателя Захара Прилепина. О награждении сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу общественного деятеля.

«Шубину присвоили орден Мужества», — заявили в пресс-службе.

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Гражданская панихида с погибшим бойцом прошла в четверг, 11 мая, в зале прощания в крематории Нижнего Новгорода в закрытом режиме. Возле гроба Шубина, кроме фотографии, установили табличку с его медалями «За ратную доблесть» и «Участник боевых действий».

Как сообщила супруга пережившего покушения писателя Мария Прилепина в беседе с «360», Шубина также представили к ведомственной награде Росгвардии.

Машина писателя Захара Прилепина взорвалась на нижегородской трассе в минувшую субботу, 6 мая. При теракте погиб его друг Александр Шубин, который находился на пассажирском сиденье. Полицейские оперативно задержали причастного к покушению. Им оказался уроженец Украины. Ему предъявили обвинение в теракте и незаконном обороте взрывчатки.