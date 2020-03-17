Безрецептурные лекарства в России начнут продавать дистанционно

Теперь лекарства, которые опускают без рецепта, можно купить дистанционно. Этим могут воспользоваться мошенники, чтобы втюхивать россиянам контрафакт, но Путин призвал правительство внимательно следить за ситуацией, особенно в период пандемии.

«Указ я только что подписал, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств… Прошу правительство внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.

Он добавил, что за ситуацией нужно следить в оба на фоне распространения коронавируса. Путин велел Кабмину повысить ответственность за продажу лекарств, которые не работают, чтобы никому даже в голову не пришло торговать подделками дистанционно.

17 марта Путин приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с распространением коронавируса. Там премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил ему, что с 23 марта каждый россиянин сможет бесплатно проконсультироваться с квалифицированным врачом. Для этого запустят специальное мобильное приложение.

Из-за пандемии 2019-nCoV Россия 18 марта закрывает свои границы. По последним данным, COVID-19 заболели 114 сограждан. Вылечились пять человек. Всего в мире от коронавируса умерли более семи тысяч человек.