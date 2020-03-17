    17 марта 2020, 17:59

    Безрецептурные лекарства в России начнут продавать дистанционно

    Андрей Иванов

    Теперь лекарства, которые опускают без рецепта, можно купить дистанционно. Этим могут воспользоваться мошенники, чтобы втюхивать россиянам контрафакт, но Путин призвал правительство внимательно следить за ситуацией, особенно в период пандемии.
    Безрецептурные лекарства в России начнут продавать дистанционно

    «Указ я только что подписал, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств… Прошу правительство внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.

    Он добавил, что за ситуацией нужно следить в оба на фоне распространения коронавируса. Путин велел Кабмину повысить ответственность за продажу лекарств, которые не работают, чтобы никому даже в голову не пришло торговать подделками дистанционно.

    17 марта Путин приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с распространением коронавируса. Там премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил ему, что с 23 марта каждый россиянин сможет бесплатно проконсультироваться с квалифицированным врачом. Для этого запустят специальное мобильное приложение.

    Из-за пандемии 2019-nCoV Россия 18 марта закрывает свои границы. По последним данным, COVID-19 заболели 114 сограждан. Вылечились пять человек. Всего в мире от коронавируса умерли более семи тысяч человек.