Безрецептурные лекарства россиянам будут привозить таксисты

Безрецептурные лекарства россиянам будут доставлять таксисты. Компания «Яндекс.Такси» уже договорилась об этом с некоторыми аптечными сетями и производителями препаратов.

«Оперативный запуск доставки лекарств разворачивается на базе „Яндекс.Такси“, поскольку у сервиса уже готова инфраструктура для быстрого масштабирования заказа доставки по всей стране и за ее пределами», — рассказали изданию «Коммерсант» в компании.

Необычную систему доставки лекарств сначала опробуют в Москве и Санкт-Петербурге. Если этот сервис себя оправдает, то его запустят в регионах. Работать покупка и доставка безрецептурных лекарств будет так: сначала нужно заказать препарат на сайте аптеки или производителя, потом сотрудник аптеки его соберет, а «Яндекс.Такси» привезет.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне пандемии коронавируса подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Сейчас Сбербанк работает с правительством и Госдумой над легализацией онлайн-торговли алкоголем из-за массового карантина.