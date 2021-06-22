Директор парка «Ергаки» рассказал подробности о нападении медведя-людоеда

Медведь, который атаковал группу людей в парке «Ергаки», вел себя очень агрессивно. Его поведение даже можно назвать аномальным, заявил «360» директор парка Игорь Грязин.

Жертвой нападения хищника стал 16-летний подросток. Еще один мужчина был ранен. По словам Грязина, все обстоятельства случившегося установят следователи.

Пока сотрудники парка выяснили, что отдыхавшие ушли с основного туристического маршрута. По мнению директора, возможно, они пошли по другому пути, потому что им было неудобно идти по снегу.

Грязин уточнил, что, по сведениям госинспекторов парка, в группе были сотрудники туристических компаний. Погибший работал шерпом.

«Он справлял путь и шел по самой кромке густого леса в одиночку вне активной зоны продвижения туристов. Там, пользуясь скрытностью, на него напал медведь. Зверь обладал аномальным поведением, и объектом охоты для него был именно человек», — пояснил собеседник «360».

Сейчас группа людей, которая подверглась нападению медведя, уже покинула территорию парка. Хищника застрелили инспекторы после многочасовой слежки. Во время охоты он пытался броситься на одного из них.

По мнению Грязина, агрессивное поведение медведя могло быть связано с голодом. Из-за холодов и медленно тающего снега животным сложно добывать корм. Сыграло роль и то, что группа проложила путь по пихтарнику вдалеке от официального туристического маршрута.

Погибшему молодому человеку было 16 лет. Его растерзанное тело первыми нашли туристы, которым он принес продовольствие. Труп обгладывал голодный медведь, который сразу бросился на людей.