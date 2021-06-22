Медведь съел подростка в красноярском лесу. Люди сами прикормили хищников и теперь вынуждены их убивать

В Красноярском крае медведь напал на туристическую группу и убил подростка. Сотрудники природного парка «Ергаки» нашли и застрелили хищника. По словам экспертов, в таких краях подобные нападения случаются ежегодно. Атакам способствует и то, что туристы прикармливают медведей. Звери перестают видеть в человеке угрозу и нападают на него.

Поздним вечером 21 июня на озере Медвежье в «Ергаках» медведь напал на туристическую группу, состоящую из 13 человек. Он убил 16-летнего подростка, а еще один взрослый получил телесные повреждения. Об этом сообщили в СК.

Спасатели рассказали Telegram-каналу Baza, что погибший подросток помогал туристам в походе. Он принес им еду из ближайшего поселка, после чего направился обратно. Когда он так и не объявился дома, туристы пошли его искать. В лесу они увидели медведя, доедавшего тело мальчика. Когда зверь заметил туристов, атаковал и их.

«Один из „поисковиков“ сумел убежать, второй же угодил в лапы зверя, и тот ранил его. Однако на удачу мужчина был вооружен ножом и сумел отбиться от медведя», — написало издание.

Госинспекторы начали слежку за медведем-людоедом. Спустя несколько часов сотрудникам удалось найти и застрелить его. Зверь был агрессивным и сам пытался преследовать инспекторов. В какой-то момент он даже попытался напасть на одного из них.

Чем было вызвано нападение?

По словам директора парка Игоря Грязина, нападение могло быть вызвано несколькими факторами. Во-первых, из-за затяжной холодной погоды и большого снежного покрова медведи не могут полноценно прокормить себя.

«Во-вторых, сотрудники коммерческого палаточного лагеря решили спрямить путь до лагеря, проложив его по пихтарнику вдалеке от официального туристического маршрута», — отметил Грязин.

Он напомнил, что туристам следует ходить только по оборудованным экотропам и официальным проложенным маршрутам, а перемещаться в одиночку запрещено.

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По мнению специалиста по безопасности человека в природной среде, эксперта по выживанию и охотника Михаила Ярина, нападение могло спровоцировать что угодно. Если бы подросток шел хотя бы в компании двух человек, то вероятность нападения была бы низкой. У него не было ни оружия, ни средств летального воздействия. Медведь мог принять его за опасность или за добычу. Впрочем, чтобы понять точную причину нападения, нужно разбираться на месте.

Главный научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудактин добавил, что такие нападения — это нормальное явление.

«Это связано с тем, что у нас длительный период и на Кавказе, и в Красноярском крае, и на Камчатке туристы сами прикармливают медведей, чтобы сделать хорошие фотографии», — рассказал эксперт.

Они кормят их на мусорках, бросают пищевые отходы рядом с туристическими лагерями и сами приучают. По его словам, со временем медведь привыкает, теряет всякую осторожность и понимает, что человек нестрашен. Он считает людей источником пищи, что и приводит к таким атакам.

Неизбежное убийство

Если медведь напал на человека, то его обязательно нужно убить. По словам Кудактина, такого зверя уже не перевоспитать. Даже если его увезти в тайгу, он вернется и будет делать то же самое.

Ярин также напомнил о расхожем мнении о том, что медведь, попробовавший кровь человека, становится людоедом. Он согласился с тем, что хищник, совершивший атаку на человека, опасен. Если его оставить в живых, ничего не помешает ему совершить повторное нападение на человека. Ведь он не встретил агрессии со стороны объекта атаки в первый раз и посчитает такое поведение нормальным.

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«Есть медведи, которые уходят от контакта с людьми. Их убивать не надо. Разошлись — и все. Но если произошел факт нападения, тем более с летальным исходом, медведь должен быть убит», — подчеркнул собеседник «360».

Как защититься от нападения?

К сожалению, такие нападения происходят довольно часто. По словам Ярина, они случаются практически каждый год в районах, где много медведей. Например, на Камчатке, в Магаданской области и на Дальнем Востоке. В средней полосе России обычно такого не бывает.

«Там я знаю только один случай нападения на человека, но это было на охоте. Медведь посчитал погибшего подранка за свою добычу, поэтому когда охотники пришли за подранком, он атаковал», — рассказал эксперт.

Кудактин добавил, что с 2016 года частота нападений на людей увеличилась. По его словам, эта ситуация требует особого внимания.

В случае столкновения с хищником важно помнить, что у медведя слабое зрение и он боится всего неизвестного. Заметив зверя, нужно постараться тихо отойти от него, пока он сам не обратил на вас внимания. После этого нужно обязательно позвонить в Охотнадзор.

Если повезло чуть меньше и вы уже оказались в поле зрения медведя, то нужно попробовать отпугнуть его голосом и поведением. Например, снять куртку, высоко поднять над головой — увеличить свои размеры. Об этом рассказал зоолог и охотовед Михаил Кречмар.