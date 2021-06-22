Меведь убил подростка в тайге в Красноярском крае

В Красноярском крае медведь напал на туристов и убил подростка. В схватке с диким животным также пострадал один взрослый.

В Следственном комитете начали проверку, сообщили в ведомстве.

«21 июня 2021 года в следственные органы от оперативных служб региона поступило сообщение о том, что на озере Медвежье в Ергаках медведь напал на туристическую группу, состоящую из 13 человек. В результате полученных травм 16-летний подросток скончался на месте происшествия, еще один взрослый получил телесные повреждения», — рассказала в СК.

Как сообщили спасатели Telegram-каналу Baza, погибший подросток помогал туристам в походе. Он принес еду походникам из ближайшего поселка, но домой не вернулся. Туристы отправились на его поиски, но в лесу наткнулись на медведя, который доедал тело подростка. Когда хищник увидел туристов, он набросился на них.

«Один из „поисковиков“ сумел убежать, второй же угодил в лапы зверя, и тот ранил его. Однако, на удачу, мужчина был вооружен ножом и сумел отбиться от медведя», — написало издание.

Позже спасатели застрелили медведя, туристическую группу эвакуируют.