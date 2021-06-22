Медведя-людоеда застрелили в парке «Ергаки» после нападения на туристов

Сотрудники природного парка «Ергаки» в Красноярском крае застрелили медведя-людоеда, который напал на палаточный лагерь туристов. Жертвой хищника стал 16-летний подросток. Еще один мужчина был тяжело ранен.

Нападение на отдыхающих в районе ручья Медвежий произошло накануне вечером. На место экстренно выдвинулась поисково-спасательная группа. На стоянке обнаружили погибшего юношу и пострадавшего мужчину, рассказали в дирекции парка.

После госинспекторы начали слежку за медведем-людоедом. На это ушло несколько часов. Зверь был неосторожен, агрессивен и сам пытался преследовать сотрудников. На одного из них он даже решился напасть. После преследования медведь был убит.

Директор парка Игорь Грязин заявил, что зверь мог напасть на людей по нескольким причинам. Во-первых, из-за затяжной холодной погоды и большого снежного покрова медведи не могут полноценно прокормить себя.

«Во-вторых, сотрудники коммерческого палаточного лагеря решили спрямить путь до лагеря, проложив его по пихтарнику вдалеке от официального туристического маршрута», — отметил он.

В дирекции «Ергаков» подчеркнули, что туристам нужно ходить только по оборудованным экотропам и официальным проложенным маршрутам. Нельзя перемещаться в одиночку, а обо всех случаях появления медведей следует сразу сообщать руководству парка.

По факту случившегося начата проверка, сообщили ранее в региональном СУ СК РФ. По данным ведомства, в группе туристов, на которую напал медведь, были 13 человек. Помимо погибшего подростка и раненого мужчины, больше никто не пострадал.