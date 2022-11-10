10 ноября 2022, 11:20
Дикую лису стошнило возле детского сада на юго-востоке Москвы
Источник «360» сообщил о замеченной лисе рядом с детсадом на юго-востоке Москвы
Очевидцы заметили дикую лису на Цимлянской улице в Москве, рядом со зданием детского сада. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Согласно полученным сообщениям, животное сильно рвет. Вероятно, оно страдает заболеванием. Лиса настроена агрессивно по отношению к людям, есть угроза нападения.
Реклама
Ранее сообщалось, что наступление холодов вынудило лисиц выйти к жилым домам в Ленинградской области. Местный житель поделился видео, на котором две лисы бегут по разным сторонам дороги, писал RT.
Реклама
Специалисты предупреждали, что лисы являются главными переносчиками бешенства в природе, поэтому их нельзя пытаться подкормить. Также следует убирать с участков груды мусора, в которых лиса может устроить себе жилье.
Год назад жители Тропарева сообщали о нашествии лисиц к жилым домам. Они пожаловались, что собаки из-за этого начали чаще лаять, мешая детям спать.
Глава Союза кинологов России Владимир Уражевский посоветовал прививать домашних животных. Эта мера поможет питомцам не заразиться бешенством от лисиц.
Москва 2022
Животные
Реклама
Реклама