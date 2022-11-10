Эксклюзив 10 ноября 2022, 11:20 Дикую лису стошнило возле детского сада на юго-востоке Москвы Источник «360» сообщил о замеченной лисе рядом с детсадом на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Очевидцы заметили дикую лису на Цимлянской улице в Москве, рядом со зданием детского сада. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Согласно полученным сообщениям, животное сильно рвет. Вероятно, оно страдает заболеванием. Лиса настроена агрессивно по отношению к людям, есть угроза нападения.

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Ранее сообщалось, что наступление холодов вынудило лисиц выйти к жилым домам в Ленинградской области. Местный житель поделился видео, на котором две лисы бегут по разным сторонам дороги, писал RT.

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Специалисты предупреждали, что лисы являются главными переносчиками бешенства в природе, поэтому их нельзя пытаться подкормить. Также следует убирать с участков груды мусора, в которых лиса может устроить себе жилье.

Год назад жители Тропарева сообщали о нашествии лисиц к жилым домам. Они пожаловались, что собаки из-за этого начали чаще лаять, мешая детям спать.

Глава Союза кинологов России Владимир Уражевский посоветовал прививать домашних животных. Эта мера поможет питомцам не заразиться бешенством от лисиц.