Эксперт Уражевский объяснил, как избежать заражения бешенством

Президент союза кинологических организаций России Владимир Уражевский объяснил, чем может быть опасно бешенство у животных и как избавиться от такой проблемы. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам эксперта, ни в коем случае не стоит гладить диких животных, поскольку это может быть смертельно опасно.

«В этом году ситуация хорошая, в том числе и потому, что животные хорошо прививаются, за это надо сказать спасибо нашим ветеринарным службам, в первую очередь, но стоит также отметить, особенно в период весны, что не стоит подходить и тем более гладить диких животных, это может быть смертельно опасно», — сказал Уражевский.

Он посоветовал каждый год вакцинировать домашних животных, чтобы те не заражались от лис и собак.

«Надо понимать, что это крайне опасное заболевание. Если вирус попадает к человеку, рана сразу же не промывается и не ставится вакцина, то летальность 100-процентная, так что обязательно нужно очень ответственно относиться к этому явлению. И если у вас есть домашние животные, то обязательно ежегодно вакцинируйте своих питомцев, так как чаще всего заражаются именно они, от диких лис, собак и т. д.», — заключил Уражевский.