Лисы совершили нашествие на Москву

Хозяйка сети ресторанов Галина Дувинг рассказала о лисах, бегающих около ее дома в Москве. Историей об этом она поделилась в посте на своей странице в Facebооk.

«У нас на набережной все собаки с ума сходят. Представляете? Лиса тут бегает. Хозяева жалуются, что никто их не слушается, лают страшно. <…> Видимо, прячется где-то тут лисичка», — эмоционально поведала Дувинг историю, которую ей рассказали в заведении на Воробьевых горах.

В комментариях к этой записи пользователи начали рассказывать о других лисах на территории Москвы. Оказалось, что животные прогуливались и в районе Тропарево.

«Я ночью лису видел настоящую крупную в Тропареве, во дворе», — высказался один из юзеров, на что ему ответили, что, видимо, природа настолько очистилась.

Пользователи высказали шуточное предположение, что скоро горожане увидят и медведей с оленями на Андреевском мосту.

Пост Дувинг изначально был посвящен истории о том, как она нашла лисью шубу в секонд-хенде. При этом плечи у изделия были выполнены из цельных шкур. Сначала ресторатор хотела ее купить, но позже воздержалась, наслушавшись историй о пушистых животных.