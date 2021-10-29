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    29 октября 2021, 09:52

    Лисы совершили нашествие на Москву

    Владелица ресторанов Дувинг рассказала о лисах, бегающих в Москве

    Екатерина Боснак

    Хозяйка сети ресторанов Галина Дувинг рассказала о лисах, бегающих около ее дома в Москве. Историей об этом она поделилась в посте на своей странице в Facebооk.

    «У нас на набережной все собаки с ума сходят. Представляете? Лиса тут бегает. Хозяева жалуются, что никто их не слушается, лают страшно. <…> Видимо, прячется где-то тут лисичка», — эмоционально поведала Дувинг историю, которую ей рассказали в заведении на Воробьевых горах.

    В комментариях к этой записи пользователи начали рассказывать о других лисах на территории Москвы. Оказалось, что животные прогуливались и в районе Тропарево.

    «Я ночью лису видел настоящую крупную в Тропареве, во дворе», — высказался один из юзеров, на что ему ответили, что, видимо, природа настолько очистилась.

    Пользователи высказали шуточное предположение, что скоро горожане увидят и медведей с оленями на Андреевском мосту.

    Пост Дувинг изначально был посвящен истории о том, как она нашла лисью шубу в секонд-хенде. При этом плечи у изделия были выполнены из цельных шкур. Сначала ресторатор хотела ее купить, но позже воздержалась, наслушавшись историй о пушистых животных.