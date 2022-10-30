Лисицы начали выходить к жилым домам в Ленобласти | 360°

Общество 30 октября 2022, 01:04 Лисицы начали выходить к жилым домам в Ленобласти Вышедших из леса в города Ленобласти лисиц сняли на видео РИА "Новости"

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Наступление холодов привело к тому, что лисицы начали выходить к жилым домам в Ленинградской области. Один такой случай снял на видео местный житель во время поездки. Роликом с рыжими зверями он поделился в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что лисицы находятся по две разные стороны дороги. По словам автора видео, все произошло около школы № 11 в городе Сланцы.

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Как сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Росприроднадзор, сейчас лисицы готовятся к зиме и едят больше чем обычно. До снегопадов им нужно набрать треть от своего нынешнего веса. Поэтому в поисках пищи они гуляют по свалкам, а также заходят в города и дачные поселки.

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Специалисты посоветовали убирать мусор с участков, а также не подкармливать лис, так как это может причинить животному вред. Кроме того, если зверь агрессивен, то лучше обойти его стороной. Лисицы — одни из главных переносчиков бешенства в природе.