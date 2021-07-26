Детский омбудсмен назвал суррогатное материнство «откатом» в Средневековье

Суррогатное материнство в плане защиты прав ребенка отбрасывает общество в Средневековье. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

В договорах по суррогатному материнству ребенок значится как «предмет сделки», отметила Кузнецова. И это во время, когда права человека играют такую важную роль, добавила она.

«Откат назад, шаг в Средневековье в восприятии защиты прав ребенка, защиты детства просто колоссальный», — сказала Кузнецова в беседе с РИА «Новости».

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка ранее также заявила о недопустимости запрета непривитым детям посещать занятия в школах.

В июне в Госдуму внесли законопроект, запрещающий иностранцам обращаться к услугам российских суррогатных матерей. Документ подготовила группа депутатов во главе с Петром Толстым.

В РПЦ ранее сравнили суррогатное материнство с рабством. Патриарх Кирилл призывал парламентариев запретить эту услугу для иностранцев, а также ограничить такое материнство и для самих россиян. Предстоятель РЦП заявлял, что это становится формой эксплуатации женщин и рушит единство семьи.