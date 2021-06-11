Законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев внесли в Госдуму

Проект закона о введении запрета для иностранцев обращаться к услугам российских суррогатных матерей внесли в Госдуму. Это информация есть в базе данных нижней палаты парламента.

На рассмотрение Госдумы проект внесла группа депутатов во главе с Петром Толстым.

«Мы предлагаем прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России либо одинокая женщина — гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям», — написал Толстой в Telegram-канале.

Профильные комитеты Госдумы поддержали идею о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей из России еще в конце марта. Депутаты посчитали, что нужно ограничить доступ к таким услугам и внутри страны. К суррогатным мамам, по их мнению, нужно разрешить обращаться мужчинам и женщинам от 25 до 55 лет через год после заключения брака и при условии, если жена не может по медицинским показаниям сама родить ребенка.

Негативно к суррогатному материнству относится и РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призвал парламентариев запретить суррогатное материнство для иностранных граждан.