Кузнецова заявила о недопустимости ограничения прав детей из-за вакцинации

Вакцинация от коронавируса не должна ограничивать права детей на образование, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом она сообщила РИА «Новости».

На Украине главный санитарный врач Игорь Кузин ранее предложил запретить непривитым детям посещать занятия в школе. Российский детский омбудсмен раскритиковала такую инициативу. Кузнецова заявила, что вопрос вакцинации не должен ограничивать права детей, в том числе на образование.

Только родители должны принимать решение о том, вакцинировать ребенка от коронавируса или нет. И только после того, как будут завершены клинические исследования, добавила она.

Врач-педиатр Евгений Тимаков ранее выступил за вакцинацию от коронавируса подростков с 14 лет. Делать прививку в этом возрасте можно будет в случае успешного испытания вакцины.

Сейчас проводятся исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что вакцинация подростков от коронавируса в России может начаться к 20 сентября.