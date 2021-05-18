Патриарх Кирилл призвал ограничить суррогатное материнство

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить суррогатное материнство для иностранных граждан. Также он обратился к Госдуме с просьбой ограничить такое материнство для россиян.

Об этом патриарх заявил на открытии Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Его слова процитировало РИА «Новости».

«При том, что само суррогатное материнство не благословляется церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны», — отметил он.

Патриарх подчеркнул, что убежден — услуги российских матерей для иностранцев не соответствуют задаче сбережения народа. Он также призвал депутатов подумать об ограничении суррогатного материнства как явления в России. По мнению патриарха, оно становится формой эксплуатации нуждающихся женщин и разрушает единство семьи.

Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства разработали депутаты Государственной думы. Он предлагает разрешать суррогатное материнство только гражданам России не старше 55 лет, которые состоят в зарегистрированном браке. Кроме того. документ предлагает запретить рекламу услуг в этой сфере.