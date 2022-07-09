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    09 июля 2022, 16:36

    Детский ЛГБТ-парад в Европе показали на видео

    Детский ЛГБТ-парад прошел в Европе

    Максим Зинкин

    Детский ЛГБТ-парад прошел в одном из европейских городов. Видео с шествием появилось в Сети и Telegram-каналах, однако не сообщается, в каком городе это произошло.

    На кадрах видно, что участникам парада нет и 10 лет. В руках они держат радужную символику, на одежду прикреплены ЛГБТ-значки.

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