Детский ЛГБТ-парад в Европе показали на видео

Детский ЛГБТ-парад прошел в одном из европейских городов. Видео с шествием появилось в Сети и Telegram-каналах, однако не сообщается, в каком городе это произошло.

На кадрах видно, что участникам парада нет и 10 лет. В руках они держат радужную символику, на одежду прикреплены ЛГБТ-значки.

Ранее в Стамбуле представители нетрадиционной ориентации пытались провести несанкционированный гей-парад. Полиция жестко разогнала шествие, применив специальные средства.

Петиция о легализации однополых браков на Украине набрала 25 тысяч подписей, теперь ее обязан рассмотреть президент государства Владимир Зеленский.

Накануне спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил законодательно запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей.