Полиция разогнала участников гей-парада в Стамбуле

Попытка провести гей-парад в Стамбуле закончилась столкновениями с полицией и массовыми задержаниями. О беспорядках во время акции сообщил Fox News.

По данным телеканала, правоохранители препятствовали не только проведению «Парада гордости», но и работе сотрудников СМИ, в частности, был задержан фотограф Agence France-Presse.

Точное количество участников акции пока не известно. Ранее власти города запретили не только проведение гей-парада, но и все массовые мероприятия за неделю до него. Организаторы парада осудили такое заявление, указав на нарушение прав, а также пообещав, что они будут отстаивать свою позицию.

Запрет на публичные мероприятия, связанные с ЛГБТ-тематикой, действовал в Турции с осени 2017 года. Затем в 2019 году правозащитники заявили, что смогли добиться отмены запрета на проведение гей-парадов в Анкаре, сообщала Lenta.ru.