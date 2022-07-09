Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых браков на Украине

Петиция о легализации однополых браков на Украине набрала 25 тысяч подписей, теперь ее обязан рассмотреть президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщили украинские СМИ.

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Петицию разместили 4 июля на ресурсе Petition.president. Автором выступила девушка по имени Анастасия Совенко.

«В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — написала она в пояснении к петиции.

Ранее сообщалось, что в составе Вооруженных сил Украины есть специальный ЛГБТ-батальон, на форме у бойцов вышиты шевроны с единорогом.

Одним из самых известных ЛГБТ-бойцов на Украине считается Виктор Пилипенко, который в 2018 году создал сообщество «Военные ЛГБТ и их союзники», в которое он привлекает действующих военных ВСУ.