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    09 июля 2022, 16:12

    Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых браков на Украине

    Петиция о легализации однополых браков на Украине набрала 25 тысяч подписей

    Максим Зинкин

    Петиция о легализации однополых браков на Украине набрала 25 тысяч подписей, теперь ее обязан рассмотреть президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщили украинские СМИ.

    Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых браков на Украине | Изображение 1Источник фото: Telegram

    Петицию разместили 4 июля на ресурсе Petition.president. Автором выступила девушка по имени Анастасия Совенко.

    «В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — написала она в пояснении к петиции.

    Ранее сообщалось, что в составе Вооруженных сил Украины есть специальный ЛГБТ-батальон, на форме у бойцов вышиты шевроны с единорогом.

    Одним из самых известных ЛГБТ-бойцов на Украине считается Виктор Пилипенко, который в 2018 году создал сообщество «Военные ЛГБТ и их союзники», в которое он привлекает действующих военных ВСУ.