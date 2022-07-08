Госдума предложила запретить пропаганду нетрадиционных ценностей

Пропаганду нетрадиционных ценностей необходимо полностью запретить в России. Это предложение в Telegram-канале высказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Свое предложение Володин приурочил ко Дню семьи, любви и верности, который впервые официально отмечается в России 8 июля.

«Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей. С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились», — написал политик.

В ноябре прошлого года член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила ввести досудебную блокировку информации. По ее мнению, эта мера поможет ограничить детей от пропаганды ЛГБТ.

Президент России Владимир Путин также называл семейные ценности условием и опорой дальнейшего развития страны.