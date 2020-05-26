Детей, которых отец увел в лес переждать пандемию, могут отправить на реабилитацию

Житель Приморья, который ушел в лес с тремя детьми и хотел там переждать пандемию коронавируса, получил административный протокол. Его детей могут отправить в реабилитационный центр.

«В отношении главы семейства составлен административный протокол по части первой статьи 5.35 КоАП РФ „Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних“», — сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Сейчас его дети находятся в медицинском учреждении поселка Кавалерово. С ними все в порядке. Позже их планируют отправить в социально-реабилитационный центр.

Ранее стало известно, что житель приморского края увел двух сыновей-подростков и девятилетнюю дочь в лес, чтобы переждать пандемию нового вируса. Тревогу забила директор школы из Кавалерова, где учатся 16-летний и 14-летний мальчики.

Полиция искала их два дня. Отец семейства разбил там палатку и оборудовал лагерь солнечными батареями, душем и туалетом. Мужчина потерял свою жену шесть лет назад — она умерла от пневмонии.

Волонтер, которая помогала полицейским и следователям искать пропавшую семью, рассказала «360», что отец реально хотел уберечь своих детей от опасности. Собеседница уверила, что он действительно хорошо к ним относится.

Мужчина верит в опасность сетей 5G и чипизацию. На своей странице в социальной сети он делал репосты материалов на эту тему.