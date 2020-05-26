Детей, которых отец увел в лес переждать пандемию, могут отправить на реабилитацию
«В отношении главы семейства составлен административный протокол по части первой статьи 5.35 КоАП РФ „Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних“», — сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.
Сейчас его дети находятся в медицинском учреждении поселка Кавалерово. С ними все в порядке. Позже их планируют отправить в социально-реабилитационный центр.
Ранее стало известно, что житель приморского края увел двух сыновей-подростков и девятилетнюю дочь в лес, чтобы переждать пандемию нового вируса. Тревогу забила директор школы из Кавалерова, где учатся 16-летний и 14-летний мальчики.
Полиция искала их два дня. Отец семейства разбил там палатку и оборудовал лагерь солнечными батареями, душем и туалетом. Мужчина потерял свою жену шесть лет назад — она умерла от пневмонии.
Волонтер, которая помогала полицейским и следователям искать пропавшую семью, рассказала «360», что отец реально хотел уберечь своих детей от опасности. Собеседница уверила, что он действительно хорошо к ним относится.
Мужчина верит в опасность сетей 5G и чипизацию. На своей странице в социальной сети он делал репосты материалов на эту тему.