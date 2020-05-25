СМИ: отец с тремя детьми пережидал коронавирус в лесу Приморья
Источник в правоохранительных органах заявил РИА «Новости», что мужчина отправился в лес, чтобы «переждать там сложившуюся эпидемическую ситуацию». Представитель администрации Кавалеровского района рассказал, что ребят у отца уже забрали.
«Там вопрос по поводу условий содержания детей. Угрозы их жизни и здоровью нет, с пятницы они находятся в отделении детской поликлиники», — пояснил собеседник агентства.
Маленькие дети пропали в поселке Кавалерово в начале мая, сообщило региональное СУ СК России. Следователи начали проводить проверку и выяснили, что вместе с детьми исчез их отец. После этого завели уголовное дело, а семью стали искать. Правоохранители допросили свидетелей и нашли в доме записи, подтверждающие, что мужчина решил уйти вместе с детьми.
«Через два дня в результате поисков семья была обнаружена в лесу. Жизни и здоровью детей и их отца ничего не угрожает. В настоящее время с ними работают следователи», — сказано в сообщении.
Мужчина сейчас находится дома. Сотрудники полиции не стали задерживать главу семейства.