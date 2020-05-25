Ушедший с детьми в лес житель Приморья оказался противником 5G и чипизации

Мужчина, который увел своих детей в лес из-за боязни коронавируса, активно интересовался этой темой еще до побега. Судя по его странице в соцсети, он верит в разные теории заговора. Например, в чипизацию людей и опасность 5G.

Так, он сделал репост записи о 5G. В ней содержится призыв спасти планету от новых технологий. В разное время мужчина постил записи о чипизации, создании генетического оружия, «биогеноциде» и вселенском заговоре. Незадолго до своего ухода в лес на его странице появилась «молитва во время эпидемии». Вера, национализм и монархизм — еще одни темы, которыми интересуется многодетный отец.

Источник фото: «ВКонтакте»

Ранее стало известно, что мужчина вместе с тремя своими детьми ушел из поселка Кавалерово в лес. Помогавшая полиции и СК искать семью волонтер рассказала «360», что таким образом житель Приморья хотел уберечь ребят от эпидемии. Однако она уточнила, что мужчина хорошо к ним относится.

Поиски исчезнувших длились два дня. Известно, что жизни мужчины и детей ничего не угрожает. Последних после нескольких дней на природе отправили в больницу, а их отец находится дома.

Ранее Генпрокуратура РФ признала сообщения о чипировании и искусственном происхождении коронавируса фейками. «360» подробно разбирал теории заговора в своем материале.