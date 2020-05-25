«К детям хорошее отношение». Волонтер рассказал об отце, сбежавшем с детьми в лес
Руководитель волонтерской организации Кристина сообщила, что мужчине 40 лет.
«Папа был напуган этой ситуацией [c коронавирусом], хотел оградить детей. К детям хорошее отношение. Он готовился к этому», — заявил она.
По ее словам, все дети несовершеннолетние. Один из них учится в девятом классе. По сведениям Кристины, семья ушла из дома 18 мая. Волонтеры оказывали информационную поддержку правоохранителям и собирались присоединиться к поискам, но сотрудники СК и полиции к тому времени уже нашли пропавших. Это случилось примерно три дня назад.
«360» нашел страничку отца в соцсетях. Одна из его последних записей — перепост молитвы на старославянском языке. По словам автора сообщения, это «молитва во время эпидемий».
Ранее появилась информация, что житель Приморского края ушел с тремя детьми в лес из-за боязни заразиться коронавирусом. После того, как пропавшие нашлись, ребят у отца забрали. Дети находятся в больнице, мужчина — дома.