«К детям хорошее отношение». Волонтер рассказал об отце, сбежавшем с детьми в лес

Мужчина из Приморья, который ушел с детьми в лес из-за боязни коронавируса, хотел оградить их от эпидемии. Об этом «360» рассказала представитель поисковой группы, которая помогала СК и полиции в этом деле.

Руководитель волонтерской организации Кристина сообщила, что мужчине 40 лет.

«Папа был напуган этой ситуацией [c коронавирусом], хотел оградить детей. К детям хорошее отношение. Он готовился к этому», — заявил она.

По ее словам, все дети несовершеннолетние. Один из них учится в девятом классе. По сведениям Кристины, семья ушла из дома 18 мая. Волонтеры оказывали информационную поддержку правоохранителям и собирались присоединиться к поискам, но сотрудники СК и полиции к тому времени уже нашли пропавших. Это случилось примерно три дня назад.

«360» нашел страничку отца в соцсетях. Одна из его последних записей — перепост молитвы на старославянском языке. По словам автора сообщения, это «молитва во время эпидемий».

Ранее появилась информация, что житель Приморского края ушел с тремя детьми в лес из-за боязни заразиться коронавирусом. После того, как пропавшие нашлись, ребят у отца забрали. Дети находятся в больнице, мужчина — дома.