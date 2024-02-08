Общество 08 февраля 2024, 12:52 Десятки тысяч гаджетов Apple уничтожат в России за год Аналитик Муртазин: в России начали уничтожать технику Apple Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/globallookpress

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Около 120 тысяч устройств Apple уничтожат в России в 2024 году. Как рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в своем Telegram-канале, тендеры на ликвидацию техники опубликовали после запрета госслужащим и чиновникам использовать iPhone, MacBook и прочие гаджеты.

«Был недавно в Перми, там городская администрация провела тендер на уничтожение 26 единиц техники (смартфоны, компьютеры)», — сообщил Муртазин.

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По оценкам MRG, в 2024 году в России уничтожат примерно 120 тысяч устройств Apple.

Компания Apple постепенно теряет аудиторию в России. Популярность набирают китайские бренды смартфонов. Американская корпорация решила постепенно нарастить производство iPhone в Индии. Там планируют выпускать по 50 миллионов смартфонов ежегодно.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отказался от телефонов Apple и теперь пользуется устройством другого бренда. На одном из видео в Сети было видно, что министр держит в руках Huawei P60 Pro.