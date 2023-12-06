Общество 06 декабря 2023, 11:23 Лавров отказался от iPhone МИД России: Лавров сменил iPhone на смартфон другого производителя РИА «Новости»

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отказался от телефонов американской компании Apple и теперь пользуется устройством другого бренда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.

Telegram-канал «Вы слушали маяк» распространил короткое видео, на котором Лавров держит в руках Huawei P60 Pro. В МИД России прокомментировали информацию о том, что министр сменил телефон.

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«Сергей Викторович давно отказался от iPhone. Поменял его на аппарат другого производителя», — пояснили в ведомстве.

Летом 2023 года ФСБ России сообщила об опасности использования iPhone. В спецслужбе пояснили, что американская разведка использовала уязвимости техники Apple для слежки. Указывалось, что несколько тысяч iPhone заражены вирусами.

Устройства Apple запретили использовать в рабочих целях в Минцифры РФ. Аналогичные меры вводят для сотрудников Центробанка.