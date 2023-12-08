Технологии 08 декабря 2023, 09:48 Apple перенесет производство четверти всех iPhone в Индию WSJ: Apple планирует производить в Индии более 50 млн iPhone каждый год ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Американская корпорация Apple решила постепенно нарастить производство iPhone в Индии. В ближайшие два-три года в этой стране выпустят по 50 миллионов смартфонов, сообщила газета The Wall Street Journal.

Apple и ее поставщик Foxconn запланировали построить больше заводов в Индии и предоставить этой стране производственную роль, которую раньше играл для корпорации Китай.

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В течение ближайших двух-трех лет индийские подразделения начнут выпускать по 50 миллионов смартфонов каждый год. Затем производство нарастят еще на десятки миллионов экземпляров, и примерно четверть всех выпущенных iPhone станут индийскими.

Значительную роль в локализации производства сыграет завод Foxconn в штате Карнатака на юго-западе Индии мощностью 20 миллионов смартфонов ежегодно. Его откроют в апреле.

Работники Apple в Индии жаловались на плохие условия труда и устраивали беспорядки. Сотни сотрудников устроили марш из-за отсутствия канализации и крыс.