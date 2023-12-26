Технологии 26 декабря 2023, 11:38 Китайские бренды впервые заняли все верхние места в рейтинге продаж сети «МегаФона» и Yota TechieTech Tech / Unsplash

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Китайские бренды смартфонов по итогам 2023 года стали самыми популярными в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Верхнее место в рейтинге впервые заняла марка Realme с долей 20%, а моделью года оказался Honor X6.

Производители из Китая впервые заняли все первые строчки рейтинга продаж в натуральном выражении. На втором месте после Realme идет Honor с показателем 19,4%, а за ним следует Xiaomi (19%). На четвертой позиции также оказался китайский бренд Tecno с долей продаж 17%, далее идет Samsung (12%). Доля продаж смартфонов Apple уменьшилась до 8%.

Смартфон Honor X6 с памятью на 64GB стал самой популярной моделью 2023 года и лидером ценовой категории до 20 тысяч рублей. За ним следуют модели Realme C30s и Honor X8. В категории 20-50 тысяч рублей верхнюю строчку занял Infinix Note 30 Pro. Среди смартфонов дороже 50 тысяч лидировал Apple iPhone 13.

В 2022 году лидерство поделили Samsung (24%) и Xiaomi (24%). Бренд Realme занимал третью строчку с показателем 21%, за ним шли Tecno (11%) и Apple (10%).

Похожая ситуация сложилась и в 2021 году. Тогда Samsung оказался на первом месте с долей 39%. На второй позиции расположился Xiaomi (29%), а на третьей — Apple (12%). У китайских брендов смартфонов Realme и ZTE доля продаж тогда составила 8% и 6% соответственно.

По словам директора департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давида Борзилова, гиганты индустрии Apple и Samsung постепенно теряют аудиторию в России.

«Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров», — пояснил Борзилов.