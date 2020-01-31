День рождения водки. Нарколог раскрыл секрет популярности напитка в России

«Объяснить популярность водки трудно. Я думаю, что тут сумма разных причин, в том числе экономических — если посчитать, сколько стоит один градус алкогольного напитка, то получится, что самый экономичный напиток — это водка», — сказал Брюн РИА «Новости».

По мнению нарколога, водку пьют не ради удовольствия, а чтобы забыться, и как раз такой эффект достигается за счет быстрого опьянения.

Кроме того, водку выбирают шумные компании. По мнению Брюна, представить себе большую компанию, которая выпивает пиво или сухое вино, трудно, ведь обычно люди предпочитают в таком случае крепкий алкоголь.

Брюн отметил, что водка традиционно популярна в северных странах, в том числе и в России. Внутри государства этот напиток больше любят в регионах на севере. В то же время, по его словам, общий уровень потребления алкоголя в РФ снижается. За последние 10 лет он уменьшился примерно в два раза.

Нарколог также рассказал, что мужчины чаще пьют водку, чем женщины.

31 января в России отмечают день рождения водки. Это число выбрали, потому что 31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою».