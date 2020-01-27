Россияне стали покупать больше вина и меньше водки в 2019 году

По данным издания, в 2019 году продажи водки составили 71 миллион декалитров, упав на 0,6% по сравнению с позапрошлым годом. Продажи вина поднялись до 50,6 миллиона декалитров, увеличившись на 1,9%. Всего же в ушедшем году россияне купили 211,5 миллиона декалитров алкоголя, не считая пива и напитков, изготовляемых на основе медовухи, пуаре и сидра.