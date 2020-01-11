Нарколог назвал правдивые поговорки про алкоголь

Говоря о выражении «красное на белое — что же я наделала», Забродин отметил, что в красных винах, помимо алкоголя и виноградного сока, содержатся также другие вещества, в числе которых пектин, вызывающий дополнительную психостимуляцию. Поэтому, по мнению специалиста, белые вина менее опасные в употреблении, чем красные.

В поговорке «пиво без водки — деньги на ветер», как считает Забродин, говорится о том, что сочетание этих алкогольных напитков оказывает гораздо более «сногшибательный» эффект, чем употребление их по отдельности.

Также врач прокомментировал фразу «с увеличением градусов тупеют даже углы». По его словам, на каждый вид спиртного вырабатывается свой тип алкогольдегидрогеназы — фермента, который несет ответственность за расщепление и выведение алкоголя из организма. По этой причине врачи не рекомендуют менять напиток во время застолья.

Нарколог также отметил, что градус крепости лучше не понижать, а также не смешивать спиртное с водой, потому что тогда всасывание алкоголя усиливается и, соответственно, опьянение наступает быстрее.

Забродин также рассказал, что если за 40 минут до приема алкоголя выпить его пробную порцию — порядка 30 миллилитров, то организм потом будет сразу расщеплять и выводить его из организма.

«Но надо себя сдерживать и понимать, что каким бы качественным алкоголь ни был — это яд, от которого умирают люди», — подчеркнул Забродин.