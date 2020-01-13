Россия увеличила экспорт коньяка, джина и виски в 2019 году

Россия увеличила экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок и ряда другого алкоголя в первые семь месяцев 2019 года. Причем эксперты считают, что в ближайшие годы тенденция продолжится.

Аналитический центр при правительстве России подготовил доклад, согласно которому с января по июль 2019 года экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок увеличился в 15 раз по сравнению с тем же периодом 2018 года. Среди напитков, где рост продаж за рубеж наиболее заметен, коньяк (в 14,8 раза), передает RT.

Также вырос экспорт джина (в 4,2 раза) и виски (в 2,9 раза). Заграничные продажи водки увеличились на 6%.

«Важно понимать, что мировой рынок перенасыщен своей продукцией. Водка и пиво — это два напитка, которые Россия в основном экспортирует… Мы еще прощупываем этот рынок. Сейчас рассматриваются вопросы тех или иных преференций для наших экспортеров. Это здорово, это может помочь нарастить объемы экспорта», — объяснил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиза.

В то же время объемы поставок некоторых других алкогольных напитков уменьшились. Например, экспорт ликеров сократился на 55,5%, а вина — на 4,5%.

Эксперты также посчитали, куда Россия чаще всего экспортирует алкоголь. Самые большие объемы вина уезжают на Украину, в Китай и Казахстан. Российское пиво экспортируется на Украину, в Казахстан и Белоруссию. А водку больше других закупают в Великобритании, Германии и на Украине.